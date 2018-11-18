18:09 | Футбол — Сборная России

Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией

Георгий Щенников в составе сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Георгий Щенников в составе сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России на матч группового турнира Лиги наций против Швеции, информирует официальный Твиттер национальной команды. 27-летний игрок прилетит в Стокгольм в воскресенье вечером вместе с форвардом Артемом Дзюбой

Щенников заменит защитника Федора Кудряшова, у которого во время учебно-тренировочного сбора наблюдались определенные проблемы с мышцами приводящей группы бедра. Проведенные в субботу тесты показали, что участие в предстоящем матче может усугубить ситуацию.

Отметим, что Щенников уже вызывался в сборную России: в его активе 10 матчей за национальную команду. 

Сборная России встретится со Швецией 20 ноября в Стокгольме.

Швеция - Россия

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