Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России на матч группового турнира Лиги наций против Швеции, информирует официальный Твиттер национальной команды. 27-летний игрок прилетит в Стокгольм в воскресенье вечером вместе с форвардом Артемом Дзюбой.

Щенников заменит защитника Федора Кудряшова, у которого во время учебно-тренировочного сбора наблюдались определенные проблемы с мышцами приводящей группы бедра. Проведенные в субботу тесты показали, что участие в предстоящем матче может усугубить ситуацию.

Сегодня вечером в расположение национальной сборной России в Стокгольм вместе с форвардом Артёмом Дзюбой прилетит защитник ЦСКА Георгий Щенников.

Это связано с тем, что защитник Федор Кудряшов не сможет принять участие в матче со Швецией 20 ноября. 1/2 pic.twitter.com/vX8TEVrAPX – Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

Отметим, что Щенников уже вызывался в сборную России: в его активе 10 матчей за национальную команду.

Сборная России встретится со Швецией 20 ноября в Стокгольме.

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