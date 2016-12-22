Сборная России заняла рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует пресс-служба организации. Национальная команда имеет в своем активе 592 очка. Сборная России никогда не опускалась так низко в рейтинге. Предыдущим антирекордом было 55-е место (в ноябре этого года).

Национальную команду России обогнала сборная Саудовской Аравии. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы. По итогам октября 2016-го сборная России занимала 53-е место. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.