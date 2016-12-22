Сборная России заняла рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует пресс-служба организации. Национальная команда имеет в своем активе 592 очка. Сборная России никогда не опускалась так низко в рейтинге. Предыдущим антирекордом было 55-е место (в ноябре этого года).
Национальную команду России обогнала сборная Саудовской Аравии. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы. По итогам октября 2016-го сборная России занимала 53-е место. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.
= Даль =
а Ирландия на каком месте?
16:06
SportsMan
Но ведь всё объективно, судя по командам выше нашей сборной.
15:59
teorver
да, но ведь, к примеру, Бразилия перед домашним ЧМ не опускалась так низко, хотя точно также ей негде было набирать эти самые очки, одни товарищеские игры были**** Так низко не опускалась, ну так это Бразилия, она малость посильнее России даже в товарняках. Тем не менее в рейтинге 6 июня 2013 года Бразилия слетела до 22 места. Что для Бразилии - примерно то же, что 50 для нас, если не хуже. http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/rank=227/index.html
15:06
Veg Sneggi
Зачем вы это каждый месяц пишите? Ясно же, что пока мы не играем офииальных отборочных матичей, будекм и дальше ползти вниз, вплоть до 100 места. И только с лета 2018 начнется иная тенденция, но полностью объектиувное место мы займем только осенью 2022 года, когда перестанут считать данный 2-летний отборочный цикл
14:54
kossross
А у нас рать)))))))))))))))))))))
14:38
sars882
привыкайте. дальше больше как говорится. т.е меньше в данном случае
14:03
Пиндосовский прихвостень
stuart_parsley-----------------да, но ведь, к примеру, Бразилия перед домашним ЧМ не опускалась так низко, хотя точно также ей негде было набирать эти самые очки, одни товарищеские игры были
13:52
Ruakiao
А вообще, сколько уже можно шупать дно))Всем глубоко плевать на эти рейтинги. Вот Черчесов сказал, что уже и рисунок игры обновленной сборной проявился)).Жаль, что так ненадолго ижаль, что кроме Станислава Саламовича этот рисунок никто не увидел)).
13:49
Дилан
Ура. Мы в первой сотне
13:48
ivus
pussykitty futbolist, виноват, конечно Обама, а не тот, кто 16 лет у руля ;) ---------------- Виноват не Обама и не Путин, а кучка таких дебилов как ты, которые ничего для страны не делают, но критиковать первые.
13:45
Ruakiao
Достроить бы стадион в Питере, поднять з/п футболистам с российским паспортом, устранить честную конкуренцию за место в составе, отвадить зрителей от футбола, играя в декабре и марте - вот, что ценно. Для всего остального есть рейтинги ФИФА)).
13:45
Andrei777777
Мы верим твёрдо в героев спорта! Нам победа, как воздух, нужна… Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена!
13:41
Berkut-7
Россия это уже не страна третьего мира,а это даже 4 мир, так как страны третьего мира нас уже обогнали, вся африка впереди в купе со всякими албанцами и тд......Зато Мутко натурализацией занимиается и учит народ патриотизму, теперь партия сказал, что еаш курс не развитие спорта, а выдача паспортов бразильцам и в перспективе африканцам , они и будут прославлять Россию на футбольных полях.....вот такая вот шизофрения в нашем спорте в любом аспекте
13:38
футбол_2018
Если этот губошлеп в 20118 пойдет на очередной срок, то и 100-е место пробьем!!!
13:34
Berkut-7
Зато по распилу гос средств , наша страна уверенный лидер во всем мире , поэтому всю бюджеты клубов в спорте скрываются словно воровской общаг, они боятся , знают, что если народ увидит эти бюджеты на стадионы перестанут ходить последние 5 тысяч человек ,а по тв рейтинг просмотра станет 0,1% и Путин закроет вообще всю кормушку для барыг
13:34
RoyalHunter
и чё?
13:28
Последний Легион
Командовать парадом буду я! ( реплика Остапа Бендера)
13:27
Chester_9
шо, опять?
13:19
aloveku
главное дорогу наверх не забыть
13:12
stuart_parsley
Константин Срулевич Наумов Впереди - напряжённая борьба с Марокко, в этом лимит нам поможет :-) 13:05 Марокко Россию обойдет в любом случае, у них кубок наций в январе
13:10
pravda1979
Посмотрев рейтинг ФИФА, вспомнил о словах господина Фурсенко, который обещал когда-то победу Российской сборной на домашнем чемпионате мира. Нашим высокопоставленным чиновникам свойственно витать в облаках.
13:10
stuart_parsley
vasiunchik Ну а кто скажет что мы явно сильнее Нигерии, Дании, Израиля или Словении, которые рядом? Думаю никто кроме наиболее отчаянных! Так что все по делу. 12:52______Скоро будет кубок Африканских наций, плюс квалификация к ЧМ и нас еще много кто обойдет, у нас же только товарищеские матчи немногочисленные - очки рейтинговые просто негде набрать.
13:07
Константин Срулевич Наумов
Впереди - напряжённая борьба с Марокко, в этом лимит нам поможет :-)
13:05
super_bear
Да сдался этот рейтинг. Хоть 200-е место и что?
13:03
shvenk
В окружении, мягко говоря не солидных сборных находимся. Очень печально....
13:03
stuart_parsley
Опять про этот рейтинг пишут, это уже непрофессионализм журналистский какой-то.
13:01
vasiunchik
Ну а кто скажет что мы явно сильнее Нигерии, Дании, Израиля или Словении, которые рядом? Думаю никто кроме наиболее отчаянных! Так что все по делу.
12:52
pussykitty
futbolist, виноват, конечно Обама, а не тот, кто 16 лет у руля ;)
12:42
pussykitty
Поздравляю с пробитием очередного дна, товарищи! Для Чурчесова это не предел.
12:41
zoostation
Наше реальное место возле... В общем 105-110 где-то...
12:40