12:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России заняла рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Декабрьский рейтинг ФИФА. Фото Фото fifa.com
Декабрьский рейтинг ФИФА. Фото Фото fifa.com
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Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует пресс-служба организации. Национальная команда имеет в своем активе 592 очка. Сборная России никогда не опускалась так низко в рейтинге. Предыдущим антирекордом было 55-е место (в ноябре этого года).

Национальную команду России обогнала сборная Саудовской Аравии. Россияне по-прежнему находятся ниже ДР Конго, Албании, Буркина-Фасо, Нигерии, Словении и Ганы. По итогам октября 2016-го сборная России занимала 53-е место. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.

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КОММЕНТАРИИ (34)
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= Даль =

а Ирландия на каком месте?

16:06

SportsMan

Но ведь всё объективно, судя по командам выше нашей сборной.

15:59

teorver

да, но ведь, к примеру, Бразилия перед домашним ЧМ не опускалась так низко, хотя точно также ей негде было набирать эти самые очки, одни товарищеские игры были**** Так низко не опускалась, ну так это Бразилия, она малость посильнее России даже в товарняках. Тем не менее в рейтинге 6 июня 2013 года Бразилия слетела до 22 места. Что для Бразилии - примерно то же, что 50 для нас, если не хуже. http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/rank=227/index.html

15:06

Veg Sneggi

Зачем вы это каждый месяц пишите? Ясно же, что пока мы не играем офииальных отборочных матичей, будекм и дальше ползти вниз, вплоть до 100 места. И только с лета 2018 начнется иная тенденция, но полностью объектиувное место мы займем только осенью 2022 года, когда перестанут считать данный 2-летний отборочный цикл

14:54

kossross

А у нас рать)))))))))))))))))))))

14:38

sars882

привыкайте. дальше больше как говорится. т.е меньше в данном случае

14:03

Пиндосовский прихвостень

stuart_parsley-----------------да, но ведь, к примеру, Бразилия перед домашним ЧМ не опускалась так низко, хотя точно также ей негде было набирать эти самые очки, одни товарищеские игры были

13:52

Ruakiao

А вообще, сколько уже можно шупать дно))Всем глубоко плевать на эти рейтинги. Вот Черчесов сказал, что уже и рисунок игры обновленной сборной проявился)).Жаль, что так ненадолго ижаль, что кроме Станислава Саламовича этот рисунок никто не увидел)).

13:49

Дилан

Ура. Мы в первой сотне

13:48

ivus

pussykitty futbolist, виноват, конечно Обама, а не тот, кто 16 лет у руля ;) ---------------- Виноват не Обама и не Путин, а кучка таких дебилов как ты, которые ничего для страны не делают, но критиковать первые.

13:45

Ruakiao

Достроить бы стадион в Питере, поднять з/п футболистам с российским паспортом, устранить честную конкуренцию за место в составе, отвадить зрителей от футбола, играя в декабре и марте - вот, что ценно. Для всего остального есть рейтинги ФИФА)).

13:45

Andrei777777

Мы верим твёрдо в героев спорта! Нам победа, как воздух, нужна… Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена!

13:41

Berkut-7

Россия это уже не страна третьего мира,а это даже 4 мир, так как страны третьего мира нас уже обогнали, вся африка впереди в купе со всякими албанцами и тд......Зато Мутко натурализацией занимиается и учит народ патриотизму, теперь партия сказал, что еаш курс не развитие спорта, а выдача паспортов бразильцам и в перспективе африканцам , они и будут прославлять Россию на футбольных полях.....вот такая вот шизофрения в нашем спорте в любом аспекте

13:38

футбол_2018

Если этот губошлеп в 20118 пойдет на очередной срок, то и 100-е место пробьем!!!

13:34

Berkut-7

Зато по распилу гос средств , наша страна уверенный лидер во всем мире , поэтому всю бюджеты клубов в спорте скрываются словно воровской общаг, они боятся , знают, что если народ увидит эти бюджеты на стадионы перестанут ходить последние 5 тысяч человек ,а по тв рейтинг просмотра станет 0,1% и Путин закроет вообще всю кормушку для барыг

13:34

RoyalHunter

и чё?

13:28

Последний Легион

Командовать парадом буду я! ( реплика Остапа Бендера)

13:27

Chester_9

шо, опять?

13:19

aloveku

главное дорогу наверх не забыть

13:12

stuart_parsley

Константин Срулевич Наумов Впереди - напряжённая борьба с Марокко, в этом лимит нам поможет :-) 13:05 Марокко Россию обойдет в любом случае, у них кубок наций в январе

13:10

pravda1979

Посмотрев рейтинг ФИФА, вспомнил о словах господина Фурсенко, который обещал когда-то победу Российской сборной на домашнем чемпионате мира. Нашим высокопоставленным чиновникам свойственно витать в облаках.

13:10

stuart_parsley

vasiunchik Ну а кто скажет что мы явно сильнее Нигерии, Дании, Израиля или Словении, которые рядом? Думаю никто кроме наиболее отчаянных! Так что все по делу. 12:52______Скоро будет кубок Африканских наций, плюс квалификация к ЧМ и нас еще много кто обойдет, у нас же только товарищеские матчи немногочисленные - очки рейтинговые просто негде набрать.

13:07

Константин Срулевич Наумов

Впереди - напряжённая борьба с Марокко, в этом лимит нам поможет :-)

13:05

super_bear

Да сдался этот рейтинг. Хоть 200-е место и что?

13:03

shvenk

В окружении, мягко говоря не солидных сборных находимся. Очень печально....

13:03

stuart_parsley

Опять про этот рейтинг пишут, это уже непрофессионализм журналистский какой-то.

13:01

vasiunchik

Ну а кто скажет что мы явно сильнее Нигерии, Дании, Израиля или Словении, которые рядом? Думаю никто кроме наиболее отчаянных! Так что все по делу.

12:52

pussykitty

futbolist, виноват, конечно Обама, а не тот, кто 16 лет у руля ;)

12:42

pussykitty

Поздравляю с пробитием очередного дна, товарищи! Для Чурчесова это не предел.

12:41

zoostation

Наше реальное место возле... В общем 105-110 где-то...

12:40

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