Сборная России вспомнила, как Тотти носил Аленичева на руках

Пресс-служба сборной России на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографии Дмитрия Аленичева и Франческо Тотти. Бывшие футболисты "Ромы" встретились во время Кубка Легенд, который проходит в Москве. На одном из снимков Тотти держит Аленичева на руках.

"Спустя много лет. Дмитрий Аленичев и Франческо Тотти на Кубке Легенд", - подписано фото.

Напомним, Аленичев выступал за "Рому" в период с 1998 по 2000 год.

ФОТО: Тотти и Аленичев. Долгожданная встреча