Сборная России вспомнила, как Тотти носил Аленичева на руках

Пресс-служба сборной России на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографии Дмитрия Аленичева и Франческо Тотти. Бывшие футболисты "Ромы" встретились во время Кубка Легенд, который проходит в Москве. На одном из снимков Тотти держит Аленичева на руках.
"Спустя много лет. Дмитрий Аленичев и Франческо Тотти на Кубке Легенд", - подписано фото.
Напомним, Аленичев выступал за "Рому" в период с 1998 по 2000 год.
баламошка
Теперь Тотти обязан жениться на Дмитрии Анатольевиче. И женится. Инфа 100%.
00:50
capitan76
Al Rains плюсую!!!!!!!! Дима ещё и постарше будет... Помню на склонах Червинии меня за итальянца принимали и давали сорокез, а мне тогда уже на пяток поболе было))) Водка!!! Апосля граппы...
23:52 3 февраля
Al Rains
Врубил 50 грамм за здоровье обоих;)
23:34 3 февраля
Al Rains
Есть ли разница между водкой и вином...я бы так назвал 1ое фото))...а так то Аленю респект...выиграл всё что можно!!!
23:32 3 февраля