23:17 3 февраля | Футбол — Сборная России

Сборная России вспомнила, как Тотти носил Аленичева на руках

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Пресс-служба сборной России на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографии Дмитрия Аленичева и Франческо Тотти. Бывшие футболисты "Ромы" встретились во время Кубка Легенд, который проходит в Москве. На одном из снимков Тотти держит Аленичева на руках.

"Спустя много лет. Дмитрий Аленичев и Франческо Тотти на Кубке Легенд", - подписано фото.

Напомним, Аленичев выступал за "Рому" в период с 1998 по 2000 год.

ФОТО: Тотти и Аленичев. Долгожданная встреча

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Теперь Тотти обязан жениться на Дмитрии Анатольевиче. И женится. Инфа 100%.

00:50

capitan76

Al Rains плюсую!!!!!!!! Дима ещё и постарше будет... Помню на склонах Червинии меня за итальянца принимали и давали сорокез, а мне тогда уже на пяток поболе было))) Водка!!! Апосля граппы...

23:52 3 февраля

Al Rains

Врубил 50 грамм за здоровье обоих;)

23:34 3 февраля

Al Rains

Есть ли разница между водкой и вином...я бы так назвал 1ое фото))...а так то Аленю респект...выиграл всё что можно!!!

23:32 3 февраля