Сборная России сохранила 62-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 62-е место в обновленном рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. В июньской версии рейтинга национальная команда располагалась одной строчкой ниже.

Позиция россиян в рейтинге ФИФА связана в том числе с тем, что сборная, как хозяйка чемпионата мира-2018, не проводит официальных матчей после Euro-2016, а за товарищеские встречи получает меньше очков в таблицу коэффициентов.

В топ-10 рейтинга произошли изменения. Так, Бразилия потеснила Германию, которая в июле выиграла Кубок конфедераций. Бронзовый призер турнира Португалия опустилась с 4-го на 6-е место. Швейцария и Польша поднялись с 5-го и 6-го мест на 4-ю и 5-ю позиции соответственно. Франция опустилась с 9-го на 10-е место, пропустив вперед сборную Бельгии.