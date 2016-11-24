Сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг сборных, учитывающий результаты выступлений команд за последние 48 месяцев. Как уже сообщал "СЭ", сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место. Ее обошли Буркина-Фасо, Израиль и Нигерия.
По итогам октября 2016-го сборная России занимала 53-е место. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.
Какая сборная сильнее - Россия или Буркина-Фасо? //
Россия - Буркина-Фасо: золотые орлы против жеребцов
raver87
Гана, Словения и Израиль не худшая компании. Без шуток. А так ж*па конечно) Стыд и срам. (с)
13:42
shpasic
по этому рейтингу, я так понимаю, будет производится жеребьёвка отбора к ЧЕ-2020? как бы не вышло так, что из группы выходит четыре команды, а мы останемся пятыми.
13:27
alex-ls
кому нужны эти мутные рейтинги? румыния 30-ая. все видели что она хуже наших болванов играет
13:24
Вперед Германия!!!!!
Прелестно (с)
13:21
aloveku
всё ниже, и ниже, и нииже спускается в пропасть она, затрат и забот выше крыыши, но всё это тлен для ФИФА
13:20
merzavcik82
Мукунки к нам больше не поедут. Рейтинг ниже африканского!
12:53
Монте-Кристо (Мститель) .
Эрефия просто приближается к своему истинному месту. Оно на 80-х, 90-х местах в рейтинге.
12:49
Карел
Бердыева в сборную!
12:41
abs68
Доктор-Ч это тебе надо овец пасти, делом уже заняться, а не писать от безделья глупости в интернете
12:39
shpasic
Айртон, тем более, тогда антидопинговая система плохо работала, вот если бы были тогдашние пробы сейчас, то ВАДА бы ужаснлась бы бромантановым героям)
12:38
shpasic
не понял комментарий Айртона, чего добилась наша сборная в то время и какие еврокубковые турниры выиграл Спартак?
12:37
Доктор-Ч
Толи ещё будет. Саламычу нужно овец пасти,а не сборную тренировать.
12:32
Айртон
Когда Спартак блистал в главном евротурнире и сборная была на 5 месте.) Сейчас при Жене Липецком и газпрёме опустились на самое дно.)) Победа Ростова в никому ненужном матче не должна вводить в заблуждение.))
12:26
shpasic
спасибо квнщику из соседнего двора и человеку с усами))
12:15