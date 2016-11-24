12:09 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место в рейтинге ФИФА

Ноябрьский рейтинг ФИФА. Фото fifa.com
Ноябрьский рейтинг ФИФА. Фото fifa.com
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ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг сборных, учитывающий результаты выступлений команд за последние 48 месяцев. Как уже сообщал "СЭ", сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место. Ее обошли Буркина-Фасо, Израиль и Нигерия.

По итогам октября 2016-го сборная России занимала 53-е место. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.

Какая сборная сильнее - Россия или Буркина-Фасо? //
Россия - Буркина-Фасо: золотые орлы против жеребцов

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КОММЕНТАРИИ (14)
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raver87

Гана, Словения и Израиль не худшая компании. Без шуток. А так ж*па конечно) Стыд и срам. (с)

13:42

shpasic

по этому рейтингу, я так понимаю, будет производится жеребьёвка отбора к ЧЕ-2020? как бы не вышло так, что из группы выходит четыре команды, а мы останемся пятыми.

13:27

alex-ls

кому нужны эти мутные рейтинги? румыния 30-ая. все видели что она хуже наших болванов играет

13:24

Вперед Германия!!!!!

Прелестно (с)

13:21

aloveku

всё ниже, и ниже, и нииже спускается в пропасть она, затрат и забот выше крыыши, но всё это тлен для ФИФА

13:20

merzavcik82

Мукунки к нам больше не поедут. Рейтинг ниже африканского!

12:53

Монте-Кристо (Мститель) .

Эрефия просто приближается к своему истинному месту. Оно на 80-х, 90-х местах в рейтинге.

12:49

Карел

Бердыева в сборную!

12:41

abs68

Доктор-Ч это тебе надо овец пасти, делом уже заняться, а не писать от безделья глупости в интернете

12:39

shpasic

Айртон, тем более, тогда антидопинговая система плохо работала, вот если бы были тогдашние пробы сейчас, то ВАДА бы ужаснлась бы бромантановым героям)

12:38

shpasic

не понял комментарий Айртона, чего добилась наша сборная в то время и какие еврокубковые турниры выиграл Спартак?

12:37

Доктор-Ч

Толи ещё будет. Саламычу нужно овец пасти,а не сборную тренировать.

12:32

Айртон

Когда Спартак блистал в главном евротурнире и сборная была на 5 месте.) Сейчас при Жене Липецком и газпрёме опустились на самое дно.)) Победа Ростова в никому ненужном матче не должна вводить в заблуждение.))

12:26

shpasic

спасибо квнщику из соседнего двора и человеку с усами))

12:15

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