Сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг сборных, учитывающий результаты выступлений команд за последние 48 месяцев. Как уже сообщал "СЭ", сборная России опустилась на рекордно низкое 55-е место. Ее обошли Буркина-Фасо, Израиль и Нигерия.

По итогам октября 2016-го сборная России занимала 53-е место. Ранее худшим результатом сборной было 40-е место – в конце 1998 года.

Какая сборная сильнее - Россия или Буркина-Фасо? //

Россия - Буркина-Фасо: золотые орлы против жеребцов