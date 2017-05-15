Руслан Камболов: "Главное – попасть в список на Кубок конфедераций"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов признался, что узнал о вызове в сборную России на клубном сайте. Также 27-летний футболист отметил, что для него не проблема отказаться от отпуска ради национальной команды.

– О вызове я узнал, увидев фотографию на нашем клубном сайте, выложили новость – я и Канунников вызваны в сборную, – сказал Камболов. – Потом уже все начали присылать поздравления. Я очень рад, стремился, надеюсь, оправдаю ожидания.

– На какой позиции ты себя видишь в сборной?

– Это будет виднее главному тренеру, а так главное хорошо себя проявить и попасть в основной список на Кубок Конфедераций.

– Планы на отпуск пришлось изменить?

– Да у меня особых планов на отпуск не было, только в Осетию домой хотел съездить, а так в принципе рад отказаться от отпуска ради сборной. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Почему в сборную вызван Камболов. Отвечает Черчесов