Почему в сборную вызван Камболов. Отвечает Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что Руслан Камболов отлично действует в "Рубине" на позиции центрального защитника. По словам наставника, это разносторонний игрок, который может играть как в обороне, так и в опорной зоне, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Почему Камболов попал в сборную России. Рейтинг InStat

Напомним, Камболов оказался в расширенном списке 30 игроков сборной. Предполагается, что после окончания чемпионата России и перед началом сбора национальной команды в Европе (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) "список 30-ти" будет сокращен до 26 фамилий. При этом сборная России должна отправить в ФИФА итоговую заявку из 23 человек не позднее 7 июня. В нее могут попасть только игроки из расширенного списка.

– Многих удивило наличие в списке Руслана Камболова. При этом как защитника. Видите его именно в этой роли?

– Когда Березуцкие и Игнашевич решили, что не помогут нам на этом турнире, мы должны были посмотреть на вопрос шире. И в какой-то степени нам повезло, что Камболова в "Рубине" перевели на позицию центрального защитника. Независимо от нас. Первым матчем после долгого перерыва, который он провел на этой позиции, стал "Локомотив" – "Рубин", я там был. И Камболов тогда выиграл все единоборства! Все отборы были удачные. Стали наблюдать пристальнее, нашли старые матчи: против "Ливерпуля", "Бордо", "Сьона". И увидели потенциал. Плюс это игрок разносторонний, у него есть навыки опорника. Для сборной это важно. Но пока это, напомню, расширенный список.

– Почему Комбаров, Фернандес и Смольников числятся полузащитниками?

– Это просто список. Непринципиальный момент. В противном случае вы бы говорили, что мы собрались играть одними защитниками. Будем наигрывать разные варианты.

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