Россия заплатит Бельгии 300 тысяч евро за товарищеский матч?

Россия и Бельгия почти договорились о проведении товарищеского матча в марте 2017 года, утверждает lesoir.be. Стороны находятся в финальной стадии заключения соглашения. Встреча должна пройти в Сочи, хотя не исключается и вариант с Москвой.

При этом отмечается, что РФС возьмет на себя все расходы, связанные с приездом сборной Белигии в Россию, а также заплатит бонус будущим соперникам в размере 300 тысяч евро. Соглашение должно быть подписано в начале следующей недели.

Ранее президент РФС Виталий Мутко отмечал, матчем с Бельгией может быть открыт стадион в Сочи, а на открытии реконструированной арены "Лужники" Россия сыграет с одной из сильнейших команд мира.