Роман Нойштедтер: "Могу выпить пиво после игры"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал, что его привлекает в Турции. 30-летний футболист "Фенербахче" признался, что ему нравится местная кухня.

– Мне нравится, что в Турции все относятся к тебе с добротой, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Стамбул – очень красивый город, там приятная культура. Футболистов в этой стране уважают и узнают. Нельзя не отметить местный климат.

Мне нравится турецкая кухня, – признался Нойштедтер. – Конечно, здесь меньше мяса, чем в Европе, зато богатый выбор овощей и фруктов. Алкоголь? Могу выпить одну-две бутылки пива после игры. Если позвали на ужин или день рождения, то позволяю себе стакан-другой вина. Вредные привычки? Могу заснуть после обеда.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).