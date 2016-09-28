Роман Бабаев: "У ЦСКА есть предварительная договоренность с РФС по матчу сборной"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что армейцы рассчитывают принять у себя один из будуших официальных матчей сборной России. По его словам, клуб окончательно переберется на новую арену до конца календарного года, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Когда ЦСКА окончательно переедет на новый стадион? Имеются в виду офис клуба, сотрудники.

– Постараемся до конца года. Просто очень много задач. Первой из них был открытие арены, создание хотя бы минимального уровня комфорта и безопасности для зрителей. Отчасти это удалось, хотя очень много недоработок, приходится до последнего находиться с болельщиками, чтобы быть уверенным, что все службы сработали эффективно. Пока никаких происшествий не было, но мы сами знаем, что впереди достаточно работы – это и касается и системы питания, и захода и выхода людей с трибун. В частности, сегодня немножко осложнилась задача, так как была перекрыта 3-я Песчаная улица. Пока нам непросто, поскольку делаем все с листа, но уверен, что через несколько месяцев будем проводить организацию на гораздо более высоком уровне.

– Сборную у себя ждете? С РФС переговоры ведутся?

– Да. Уже есть предварительная договоренность. Пока без конкретики – даты и имена соперников не знаем, но планируем.

– В этом году или следующем?

– Не могу точно сказать. Может, и в этом. Но интерес у нас есть. Виталий Леонтьевич (Мутко. - Прим. "СЭ") знает наш стадион, приезжал сюда неоднократно, прошел почти всю территорию арены, включая фанатские сектора, ознакомился со всеми удобствами. В целом его все удовлетворило. Речь не идет о топовых матчах сборной – по крайней мере, официальных, но на товарищеских играх, которые предстоят команде перед ЧМ-2018, думаю, примем сборную. Ждем этого.