Ринат Билялетдинов: "У России и Венгрии будет разное отношение к контрольному матчу"

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов выразил уверенность в том, что у сборных России и Венгрии во время контрольного матча будет разная степень мотивации. При этом он подчеркнул, что нельзя будет делать выводы об игре национально команды, потому что к этой встрече она подойдет на фоне нагрузок.

- Соперник у нас сегодня не самый грозный. Венгры сейчас - оптимальный вариант? - вопрос Билялетдинову.

- Если отталкиваться от чемпионата Европы прошлого года, венгры произвели хорошее впечатление. Они тогда сыграли 3:3 с будущими чемпионами португальцами и выглядели достаточно свежо. Думаю, уровень наших команд близок друг к другу.

- Прежде всего, на что будете обращать внимание в этой игре?

- В товарищеских матчах преследуются свои цели и можно увидеть только незаконченную картину. Тем более, мы готовимся к официальному турниру, тогда как венгры мыслями находятся в отпуске. Поэтому отношение к этой игре у команд разное. Для них это просто товарищеский матч, а для нас - подготовка к серьезному турниру, причем домашнему. Степень мотивации будет разная. Смотреть и делать глубокие выводы сейчас сложно. Тем более, наша команда находится под нагрузкой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

