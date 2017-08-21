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15:05 | Футбол — Сборная России

Почему Селихов - вне сборной? Версия Нигматуллина

Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Александр СЕЛИХОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Суббота. Москва. "Спартак" - "Локомотив" - 3:4. Александр СЕЛИХОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает: голкипер "Спартака" Александр Селихов не убедил тренерский штаб национальной команды, что на него можно рассчитывать в ближайшее время. По его мнению, Селихову нужно сосредоточиться на играх за красно-белых. В двух последних встречах за клуб голкипер пропустил шесть мячей (1:2 с ЦСКА и 3:4 с "Локомотивом").

– Скажем так, Селихов последними играми за "Спартак" не убедил тренерский штаб, что в ближайшее время на него можно рассчитывать, – сказал Нигматуллин. – Все-таки в сборной нужно демонстрировать наивысший уровень игры. А Александру стоит сосредоточиться на играх за свой клуб и завоевать место в основе. Понятно, что выступать в "Спартаке" очень сложно. Ему еще стоить набить шишек, чтобы стать отличным голкипером. (Павел ГУРЕВИЧ)

Сегодня тренерский штаб сборной объявил окончательный состав сборной России из 23 футболистов на учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с "Динамо" (28 августа - 3 сентября). Из первоначального списка отсутствуют 5 игроков – Селихов, защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").

Полный состав сборной можно посмотреть здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kim-1965

Сборная России - место, где игроки впустую выматываются и получают травмы, без компенсации, в виде результата. Мой совет футболистам: сосредоточитесь на своих клубах, сборная - место, где нужно не пахать, а лишь поддерживать форму и играть в свое удовольствие. Тогда, кстати, и результат сборной придет. Если тренерский штаб сборной этого не понимает, то поступать нужно, как Дзюба и Дзагоев: типа травмирован, извините.

17:17

Slick59

tor12 нет у него мастерства,как и у Реброва.Уровень заводской команды "на город".Поля не видят,позицию выбрать не могут,но Селихов,хоть в ноги головой ныряет.

17:06

tor12

надо было оставаться в амкаре и улучшать свою игру - чем переходить в секту и терять мастерство

16:36