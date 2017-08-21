Почему Селихов - вне сборной? Версия Нигматуллина

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает: голкипер "Спартака" Александр Селихов не убедил тренерский штаб национальной команды, что на него можно рассчитывать в ближайшее время. По его мнению, Селихову нужно сосредоточиться на играх за красно-белых. В двух последних встречах за клуб голкипер пропустил шесть мячей (1:2 с ЦСКА и 3:4 с "Локомотивом").

– Скажем так, Селихов последними играми за "Спартак" не убедил тренерский штаб, что в ближайшее время на него можно рассчитывать, – сказал Нигматуллин. – Все-таки в сборной нужно демонстрировать наивысший уровень игры. А Александру стоит сосредоточиться на играх за свой клуб и завоевать место в основе. Понятно, что выступать в "Спартаке" очень сложно. Ему еще стоить набить шишек, чтобы стать отличным голкипером. (Павел ГУРЕВИЧ)

Сегодня тренерский штаб сборной объявил окончательный состав сборной России из 23 футболистов на учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с "Динамо" (28 августа - 3 сентября). Из первоначального списка отсутствуют 5 игроков – Селихов, защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").

Полный состав сборной можно посмотреть здесь