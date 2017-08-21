Почему Селихов - вне сборной? Версия Нигматуллина

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает: голкипер "Спартака" Александр Селихов не убедил тренерский штаб национальной команды, что на него можно рассчитывать в ближайшее время. По его мнению, Селихову нужно сосредоточиться на играх за красно-белых. В двух последних встречах за клуб голкипер пропустил шесть мячей (1:2 с ЦСКА и 3:4 с "Локомотивом").
– Скажем так, Селихов последними играми за "Спартак" не убедил тренерский штаб, что в ближайшее время на него можно рассчитывать, – сказал Нигматуллин. – Все-таки в сборной нужно демонстрировать наивысший уровень игры. А Александру стоит сосредоточиться на играх за свой клуб и завоевать место в основе. Понятно, что выступать в "Спартаке" очень сложно. Ему еще стоить набить шишек, чтобы стать отличным голкипером. (Павел ГУРЕВИЧ)
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 2:1 85' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:4 90+1' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/uihxDkgoSe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Сегодня тренерский штаб сборной объявил окончательный состав сборной России из 23 футболистов на учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с "Динамо" (28 августа - 3 сентября). Из первоначального списка отсутствуют 5 игроков – Селихов, защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").
Опрос
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Руслан Нигматуллин
- Александр Селихов
kim-1965
Сборная России - место, где игроки впустую выматываются и получают травмы, без компенсации, в виде результата. Мой совет футболистам: сосредоточитесь на своих клубах, сборная - место, где нужно не пахать, а лишь поддерживать форму и играть в свое удовольствие. Тогда, кстати, и результат сборной придет. Если тренерский штаб сборной этого не понимает, то поступать нужно, как Дзюба и Дзагоев: типа травмирован, извините.
17:17
Slick59
tor12 нет у него мастерства,как и у Реброва.Уровень заводской команды "на город".Поля не видят,позицию выбрать не могут,но Селихов,хоть в ноги головой ныряет.
17:06
tor12
надо было оставаться в амкаре и улучшать свою игру - чем переходить в секту и терять мастерство
16:36