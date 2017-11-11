Олег Веретенников: "В игре с испанцами сборной России будет еще труднее, чем с аргентинцами"

Один из лучших снайперов в истории российского футбола Олег Веретенников после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) отметил, что россияне плохо переходили из обороны в атаку на фоне соперника. Веретенников подчеркнул, что в матче против сборной Испании, который состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, подопечным Станислава Черчесова будет еще труднее.

– Выводы по обороне сборной России можно сделать не по сегодняшнему матчу, а встрече с испанцами?

– Согласен. Аргентинцы играли по схожей схеме с нашими. Испанцы будут играть в четыре защитника, атакуют большой группой и серьезно проверят нашу оборону. Посмотрим, как они покажут. Сегодня не было 100-процентных моментов, а в тех, что создали, блестяще сыграл Акинфеев. Гол был забит после офсайда.

– Какие выводы можно сделать перед встречей с испанцами.

– С ними будет еще труднее. Повторюсь – без контригры сложно добиваться результата. В любой игре можно обороняться 90 минут и пропустить в компенсированное время, допустив единственную ошибку. Нужно создавать напряженность на чужой половине поля. Показалось, что плохо переходили из оборону в атаку на фоне аргентинцев. Конечно, противник выделялся индивидуальным мастерством, даже учитывая, что в составе были дебютанты. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина