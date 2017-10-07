Мутко – о матче с Кореей "Результатом удовлетворен, но огорчает, что в конце пропустили два мяча"

Президент РФС Виталий Мутко после победы сборной России над Кореей (4:2) в контрольном матче подчеркнул, что после этой встречи есть пища для размышлений. Также руководитель поблагодарил соперника за игру.

– В целом контрольный матч получился очень хороший, – сказал Мутко. – Я признателен сборной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. Я рад, что было много угловых, штрафных в нашу сторону. Это дает возможность ребятам сыгрываться. В этом и есть суть контрольных матчей. Поэтому в целом результатом удовлетворен, хотя огорчает, что в конце пропустили два мяча. Но вы знаете, что когда ведешь 4:0, и остается пять минут, присутствует какая-то расслабленность. Есть пища для размышлений. Это начало пути, подготовки, и нам есть над чем работать.

– Главный тренер сборной Кореи отметил физическое состояние наших игроков.

– Мы как раз говорили об этом. Практически все футболисты прибыли в расположение сборной в хорошем функциональном состоянии. Перед Кубком конфедераций мы видели иную картину. Ребята – профессионалы. Пришлось проделать совсем небольшую работу. Да и времени особо не было. Если наладить среднюю линию, пас… У нас быстрая команда, есть сразу несколько вариантов игры. Мариу Фернандес появился. Есть варианты. Мы движемся в правильном направлении. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия – Корея