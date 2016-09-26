Митрюшкин, Головин и Корян вызваны в состав молодежной сборной

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым назвал состав команды на предстоящие отборочные игры чемпионата Европы-2017 с Германией и Финляндией, информирует пресс-служба РФС. В список включены 23 игрока:

Вратари: Михаил Бородько ("Уфа"), Антон Митрюшкин ("Сьон"), Александр Селихов ("Амкар").

Защитники: Дмитрий Живоглядов ("Уфа"), Илья Зуев, Максим Карпов (оба - "Зенит"), Вячеслав Караваев ("Спарта"), Виталий Лысцов ("Тондела"), Сергей Макаров ("Минск"), Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Никита Чернов ("Енисей").

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Игорь Безденежных ("Уфа"), Святослав Георгиевский ("Анжи"), Александр Головин (ЦСКА), Алексей Евсеев ("Зенит"), Дмитрий Ефремов ("Оренбург"), Дмитрий Коробов ("Урал"), Аршак Корян ("Витесс"), Александр Ташаев ("Динамо"), Максим Палиенко ("Тосно").

Нападающие: Алексей Гасилин ("Зенит"), Николай Комличенко ("Слован").

Команда соберется 3 октября на базе в Новогорске, а на следующий день вылетит в Германию. 8 октября футболисты молодежной сборной России вернутся в Москву и продолжат подготовку к матчу с Финляндией.