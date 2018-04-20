Матч Россия – Турция принесет ЦСКА доход лишь за счет аренды

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал, что московский клуб получит прибыль с товарищеского матча между сборными России и Турции только за счет аренды. Матч пройдет 5 июня на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ-Арене".

– Работа фан-шопа в день матча сборной – это маленькое подспорье. В данном случае речь идет только о доходе от аренды стадиона, – приводит ТАСС слова Зарубьяна. – Сколько заплатит РФС, говорить не могу, это конфиденциальная информация.

Отметим, что первоначально матч с турками планировалось провести на стадионе "Динамо", для которого эта игра стала бы первой после долгой реконструкции. В итоге РФС перенес матч по соображениям безопасности.

В период подготовки к чемпионату мира Россия также проведет матч с Австрией. Он пройдет в Инсбруке 30 мая.

Сборная России на чемпионате мира по футболу