"Марсианин, гений и маленький": игроки сборной России - о Месси

Футболисты сборной России перед контрольный матчем против Аргентины охарактеризовали лидера южноамериканцев Лионеля Месси, каждому из них для этого было предоставлено одно слово. Ролик с комментариями игроков национальной команды опубликован на сайте Первого канала.
Так, Дмитрий Комбаров назвал аргентинского форварда легендой, Алан Дзагоев - марсианином, а Георгий Джикия - маленьким. Вместе с тем, Александр Самедов, Федор Кудряшов, Виктор Васин и Роман Зобнин сошлись в оценке: Месси - гений.
Напомним, матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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