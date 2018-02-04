23:08 4 февраля | Футбол — Сборная России

Максим Самойлов из "ПСЖ" вызван на турецкий сбор юношеской сборной России

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Российский полузащитник "ПСЖ" Максим Самойлов получил вызов на сбор юношеской сборной для игроков 2003 года рождения, который состоится в Анталье (Турция) в период с 5 по 15 февраля. Там у команды Станислава Коротаева запланировано несколько контрольных встреч.

Стоит отметить, что в рамках соревнований, где выступает юношеская команда "ПСЖ" соответствующего возраста, Самойлов забивает в семи последних матчах подряд.

Сборная России 2003 года рождения впервые была созвана в конце 2017 года, когда провела два селекционных сбора. Самойлов из "ПСЖ" принял участие во втором из этих сборов, который проходил в Сочи в середине декабря. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Материалы других СМИ
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shpasic

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