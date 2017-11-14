Лунев – в старте, Смолов – капитан сборной России в матче с Испанией

Вратарь сборной России Андрей Лунев начнет товарищеский матч с Испанией с первых минут. Форвард национальной команды Федор Смолов выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав россиян выглядит следующим образом:

Сборная России: Лунев – Васин, Джикия, Кудряшов – Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.