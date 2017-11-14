Лунев – в старте, Смолов – капитан сборной России в матче с Испанией

Вратарь сборной России Андрей Лунев начнет товарищеский матч с Испанией с первых минут. Форвард национальной команды Федор Смолов выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав россиян выглядит следующим образом:
Сборная России: Лунев – Васин, Джикия, Кудряшов – Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Стартовый состав @TeamRussia в матче с Испанией pic.twitter.com/S2QcyFS1K9– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
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- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Игорь Смольников
- Юрий Жирков
- Сборная Испании (Футбол)
- Федор Смолов
- Алексей Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
Slim Taller
Как маловато?! Десять,не считая Лунёва.
21:33
Баск
Защитников маловато будет...
21:27
Slim Taller
Именинника под танки. Есть возможность себя проявить.
21:02
DENsid
Это точно Черчесов состав ставил ???
20:53