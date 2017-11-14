20:31 | Футбол — Сборная России

Лунев – в старте, Смолов – капитан сборной России в матче с Испанией

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Вратарь сборной России Андрей Лунев начнет товарищеский матч с Испанией с первых минут. Форвард национальной команды Федор Смолов выйдет на поле с капитанской повязкой. Полностью состав россиян выглядит следующим образом:

Сборная России: Лунев – Васин, Джикия, КудряшовГлушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Как маловато?! Десять,не считая Лунёва.

21:33

Баск

Защитников маловато будет...

21:27

Slim Taller

Именинника под танки. Есть возможность себя проявить.

21:02

DENsid

Это точно Черчесов состав ставил ???

20:53