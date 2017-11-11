Лионель Месси: "Мне все равно, с кем играть в атаке"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча против России (1:0) отметил, что самое главное – готовность команды к предстоящему чемпионату мира-2018. Форвард подчеркнул, что текущий сезон очень важен для всех игроков сборной.

– Вам комфортнее всего играть в нападении с Агуэро?

– Не так важно, с кем я играю в атаке: с Агуэром, Игуаином или Икарди. Это разные футболисты, с каждым из них игра строится в своем ключе, главное – чтобы все мы провели отличный год и подошли в хорошей форме к чемпионату мира. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина