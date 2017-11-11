18:53 | Футбол — Сборная России

Лионель Месси: "Мне все равно, с кем играть в атаке"

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча против России (1:0) отметил, что самое главное – готовность команды к предстоящему чемпионату мира-2018. Форвард подчеркнул, что текущий сезон очень важен для всех игроков сборной.

– Вам комфортнее всего играть в нападении с Агуэро?

– Не так важно, с кем я играю в атаке: с Агуэром, Игуаином или Икарди. Это разные футболисты, с каждым из них игра строится в своем ключе, главное – чтобы все мы провели отличный год и подошли в хорошей форме к чемпионату мира. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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бомж на кляче от версачи

svi_57 А если бы с Кокориным и Дзюбой? ____________________ Дзюбы на поле не было, Кокорин в своей футболке отказал, сговорчивым оказался лишь Глушаков))))))))))))))

19:12

svi_57

А если бы с Кокориным и Дзюбой?

18:58