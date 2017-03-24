Куасси Эбуэ: "Сборная России прекрасно играла"

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Куасси Эбуэ после победы над сборной России (2:0) в контрольном матче подчеркнул, что соперник играл хорошо. По словам экс-хавбека "Краснодара", его команда действовала более сосредоточенно, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Как дела? Хорошо. Скучаю по Краснодару. Вернусь? Да. Мы знали, что будет сложная игра, – сказал Эбуэ. – Но мы победили и рады этому. Чего не хватило сборной России? Она прекрасно играла, но мы были лучше на поле, более сосредоточенны. В Африке никогда не освистывали так команды. Болельщики недовольны игрой, но я думаю, что надо время, чтобы перестроить команду. Не могу сказать, что мы сильнее России, она хорошо играла, но у нас тоже хорошая команда. У нас тоже новый состав. Нельзя только по одной игре судить команду. Хотел бы, чтобы Россия попала с Кот-д'Ивуаром в одну группу? Да, это было бы здорово.