Игорь Чугайнов: "В Рауша я не верю"

Экс-защитник "Локомотива" и сборной России​ Игорь Чугайнов после победы в Трабзоне в интервью "СЭ" признался, что не верит в защитника Константина Рауша. Также он считает, что проблемная позиция в сборной - это левый фланг обороны.

– Что скажете про левый фланг обороны, где теперь нет Жиркова?

– Самая проблемная позиция. Кудряшов – защитник опытный, надежный. Но в атаке не так полезен, как Жирков. Набиуллин за сборную еще не играл.

– В отличие от Рауша.

– А вот в этого человека я не верю. Ни в "Динамо", ни в сборной ничего не показывает. (Александр Кружков)

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