20:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Хомуха возглавил юношескую сборную России

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Дмитрий Хомуха назначен главным тренером юношеской сборной России, сообщает пресс-служба РФС. Соглашение со специалистом подписано до конца 2017 года. Ранее Хомуха уже работал в системе РФС, под его руководством юношеская сборная России в 2013 году выиграла чемпионат Европы в возрастной категории U-17, а в 2015 году завоевала серебряные медали Euro.

27 февраля юношеская сборная (игроки 2002 года рождения) начнет в Москве учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 марта. В его рамках планируется проведение двухсторонней игры и контрольного поединка. 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/wc_2018/wc2018/85913.html

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