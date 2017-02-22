Хомуха возглавил юношескую сборную России

Дмитрий Хомуха назначен главным тренером юношеской сборной России, сообщает пресс-служба РФС. Соглашение со специалистом подписано до конца 2017 года. Ранее Хомуха уже работал в системе РФС, под его руководством юношеская сборная России в 2013 году выиграла чемпионат Европы в возрастной категории U-17, а в 2015 году завоевала серебряные медали Euro.

27 февраля юношеская сборная (игроки 2002 года рождения) начнет в Москве учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 марта. В его рамках планируется проведение двухсторонней игры и контрольного поединка.