Хеведес назвал главную проблему Лева

Немецкий защитник "Локомотива", чемпион мира 2014 года, Бенедикт Хеведес​ в интервью "СЭ" перед товарищеским матчем между сборными Германии и России​ назвал главную проблему наставника немецкой команды Йоахима Лева.

– О чем подумали, когда Германия вылетела с чемпионата мира?

– Это трудно описать словами. Потому что реально никто не понимал, что происходит. В голове крутился один вопрос: "Что?!" Мы приехали, чтобы выиграть чемпионат мира. Менталитет был одинаковым и у игроков, и у болельщиков, и у экспертов – надо выиграть. Все были уверены, что Германия – это минимум финал. Минимум! А когда все увидели, в каком состоянии команда, было разочарование. Что ж, пришло время создавать что-то новое. Не надо думать о прошлом, надо думать о настоящем.

– Вы прекрасно знаете Йоахима Лева. Что он придумает?

– На мой взгляд, Лев все еще в поисках. Его преимущество – огромный выбор – стало его же проблемой. 25 фантастических игроков – выбрать лучших не так-то просто. (Дмитрий Зеленов)

Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

Полностью интервью Хеведеса