Гусев - о матче с Испанией: "Сборной России пора показать себя во всей красе"

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что национальная команда одержит победу над Испанией в товарищеском матче. Экс-хавбек надеется, что россияне сыграют лучше, чем во встрече с Аргентиной (0:1).

– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.

– За счет чего сборная может прибавить в матче с испанцами?

– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.

– В матче с аргентинцами в стартовом составе сборной было только два полузащитника. Черчесову стоит насытить центр поля?

– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.

– Дзагоев в матче с Аргентиной появился только во втором тайме. По вашему мнению, чтоит ли выпустить его с первых минут?

– Думаю, да. Глушакову с Кузяевым вдвоем будет тяжеловато.

– Ваш прогноз на встречу.

– Верю в победу. Пора бы похвалить наших футболистов, слишком много критики в их адрес. Поставлю на 2:1 в пользу сборной России. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.