Гусев - о матче с Испанией: "Сборной России пора показать себя во всей красе"

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что национальная команда одержит победу над Испанией в товарищеском матче. Экс-хавбек надеется, что россияне сыграют лучше, чем во встрече с Аргентиной (0:1).
– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.
– За счет чего сборная может прибавить в матче с испанцами?
– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.
– В матче с аргентинцами в стартовом составе сборной было только два полузащитника. Черчесову стоит насытить центр поля?
– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.
– Дзагоев в матче с Аргентиной появился только во втором тайме. По вашему мнению, чтоит ли выпустить его с первых минут?
– Думаю, да. Глушакову с Кузяевым вдвоем будет тяжеловато.
– Ваш прогноз на встречу.
– Верю в победу. Пора бы похвалить наших футболистов, слишком много критики в их адрес. Поставлю на 2:1 в пользу сборной России. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Опрос
- Алан Дзагоев
- Денис Глушаков
- Станислав Черчесов
- Сборная Аргентины (Футбол)
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- Сборная Испании (Футбол)
- Серхио Бускетс
- Далер Кузяев
- Марко Асенсио
Slim Taller
Ivenhoe И этот человек комментирует футбол по ТВ на 1-м канале... В какой красе? Если Испании будет нужно, счет будет 10:0 в ее пользу. Это не просто космос, это - параллельный мир...... 17:57 Специально,для тех,кто в бронепоезде,написано "Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев".
18:13
inspire
Ivenhoe И этот человек комментирует футбол по ТВ на 1-м канале... =============== это не тот Гусев ...
18:08
Ivenhoe
И этот человек комментирует футбол по ТВ на 1-м канале... В какой красе? Если Испании будет нужно, счет будет 10:0 в ее пользу. Это не просто космос, это - параллельный мир.
17:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
////\\\\
17:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\\
17:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так она себя во всей красе и показывает! Факт. Мне нравится. Салямыч оставайси......
17:52
Одержимый
Во все красе уже показали с Аргентиной! Пора бы уже без красы
17:51
Revelator78
Это как? Выйти на поле с шампанским и кальяном?
17:47
Веефника
"Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут" ===== А если россияне возьмут мяч под свой контроль, то испанцы набегаются и очень быстро устанут. Умоляю наших футболистов хоть разок взять мяч под свой контроль. Очень хочется посмотреть, как быстро испанцы устанут, набегавшись от души.
17:45
КОТЛИН
Мечтатель !
17:40
alur66
Только не с этим тренером и не с этим президентом РФС.
17:39
smart80
Такое ощущение, что меньше Гусева, в футболе, мало кто понимает
17:32