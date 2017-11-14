17:28 | Футбол — Сборная России

Гусев - о матче с Испанией: "Сборной России пора показать себя во всей красе"

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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что национальная команда одержит победу над Испанией в товарищеском матче. Экс-хавбек надеется, что россияне сыграют лучше, чем во встрече с Аргентиной (0:1).

 
11 ноября. Москва. &quot;Лужники&quot;. Россия - Аргентина - 0:1. В этом матче Александр КОКОРИН (слева, против Николаса ОТАМЕНДИ) и его партнеры мало чем запомнились на половине поля соперника.Атака сборной России. Что не так?

– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.

– За счет чего сборная может прибавить в матче с испанцами?

– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.

– В матче с аргентинцами в стартовом составе сборной было только два полузащитника. Черчесову стоит насытить центр поля?

– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.

Дзагоев в матче с Аргентиной появился только во втором тайме. По вашему мнению, чтоит ли выпустить его с первых минут?

– Думаю, да. Глушакову с Кузяевым вдвоем будет тяжеловато.

– Ваш прогноз на встречу.

– Верю в победу. Пора бы похвалить наших футболистов, слишком много критики в их адрес. Поставлю на 2:1 в пользу сборной России. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч Россия – Испания состоится сегодня, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Slim Taller

Ivenhoe И этот человек комментирует футбол по ТВ на 1-м канале... В какой красе? Если Испании будет нужно, счет будет 10:0 в ее пользу. Это не просто космос, это - параллельный мир...... 17:57 Специально,для тех,кто в бронепоезде,написано "Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев".

18:13

inspire

Ivenhoe И этот человек комментирует футбол по ТВ на 1-м канале... =============== это не тот Гусев ...

18:08

Ivenhoe

И этот человек комментирует футбол по ТВ на 1-м канале... В какой красе? Если Испании будет нужно, счет будет 10:0 в ее пользу. Это не просто космос, это - параллельный мир.

17:57

Гаттузо Крут!!!!!!#!

////\\\\

17:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\\

17:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так она себя во всей красе и показывает! Факт. Мне нравится. Салямыч оставайси......

17:52

Одержимый

Во все красе уже показали с Аргентиной! Пора бы уже без красы

17:51

Revelator78

Это как? Выйти на поле с шампанским и кальяном?

17:47

Веефника

"Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут" ===== А если россияне возьмут мяч под свой контроль, то испанцы набегаются и очень быстро устанут. Умоляю наших футболистов хоть разок взять мяч под свой контроль. Очень хочется посмотреть, как быстро испанцы устанут, набегавшись от души.

17:45

КОТЛИН

Мечтатель !

17:40

alur66

Только не с этим тренером и не с этим президентом РФС.

17:39

smart80

Такое ощущение, что меньше Гусева, в футболе, мало кто понимает

17:32