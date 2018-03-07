Гришин - о решении Березуцких: "Черчесову не позавидуешь"

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки Александр Гришин считает, что сборной России придется тяжело без Василия и Алексея Березуцких на домашнем чемпионате мира. При этом специалист даже не представляет, кто теперь будет играть в центре защиты.

В среду Василий Березуцкий рассказал "СЭ", что он и его брат Алексей приняли решение завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на выступлениях за клуб.

- Тяжело теперь будет сборной России на чемпионате мира, - считает Гришин. - Я честно говоря думал, что они все же вернутся на время домашнего первенства. Видимо, братья понимают, что уже не могут помочь национальной команде. Я так понимаю, что это не просто нежелание играть в сборной. Будем уважать их решение.

- Васин и Джикия скорее всего пропустят чемпионат мира из-за травмы, Березуцкие отказались. Кто теперь будет играть в центре защиты?

- Честно, не знаю. В этой ситуации Станиславу Саламовичу (Черчесову) просто не позавидуешь. На аркане Березуцких и Игнашевича в сборную не затащишь. А кто будет вместо них - даже предположить не могу. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Василий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.