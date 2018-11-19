Гранквист оценил Ари, Дзюбу и стиль сборной России

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист накануне матча Лиги наций с командой России оценил игру российских форвардов - Артема Дзюбы и Ари.

- С Дзюбой играл неоднократно. Физически сильный форвард, против него сложно очень любому защитнику. Я буду рад, если он выйдет в стартовом составе. Ари действует в похожей манере, но все-таки - больше дриблер, бразилец. Вообще интересно с любым из них.

Россия - хороший соперник. Команда успешно выступила на ЧМ. На мой взгляд, успех России связан с тем, что заработала система. Команда стала строже играть в обороне, опустилась ниже. Думаю, примерно так же, от обороны, Россия сыграет и с нами. (Дмитрий Зеленов)

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

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