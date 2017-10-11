Геннадий Орлов: "Неужели и на чемпионате мира сборная России будет постоянно пасовать назад?"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что сборная России провалила первый тайм товарищеского матча с Ираном (1:1). По его словам, команда пассивно играет в нападении.

– Дело вот в чем. Не знаю, какую цель преследовал Станислав Саламович, выпуская вот такой стартовый состав, – начал Орлов.

– Почему?

– Потому что первый тайм наша команда, мягко говоря, провалила. Сборная играет дома. А теперь посчитайте, сколько моментов игроки создали до перерыва. Сколько ударов они нанесли по воротам?

– Кто виноват?

– Прежде всего, претензии возникают к полузащите. У вас впереди Кокорин и Смолов, почему вы не снабжаете их пасами?! Какой брак… Мало идей при продолжении атак, все избавлялись от мяча. Например, Ерохин получает пас и, не задумываясь, возвращает мяч защитнику. А почему бы не подумать? Может быть, самому надо продолжить атаку? Опять начинается…

Но мы же дома играем, в России! На носу чемпионат мира. Неужели и на турнире мы будем постоянно пасовать назад? Сколько передач отдали назад? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова