Габулов - Кокорину: "Теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями"

Вратарь сборной России и тульского "Арсенала" Владимир Габулов в шутливой форме прокомментировал спор полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Александра Кокорина на тему того, кто встанет в ворота после травмы голкипера Андрея Лунева. По словам Габулова, теперь Глушаков и Кокорин на тренировках будут работать с вратарями.

- Кокорин, теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями, - написал на своей странице в Инстаграме Габулов.

Напомним, что в конце товарищеского матча против Испании (3:3) Лунев получил травму головы в столкновении с нападающим Родриго. Его место в воротах занял Глушаков, потому что к тому времени у россиян не осталось замен. На последних минутах встречи хавбек неудачно вынес мяч от ворот, из-за чего он чуть не достался сопернику.

@kokorin9 теперь на тренировке ты и @glushak8 работаете с вратарями))) Публикация от @vladimir_gabulov Ноя 14 2017 в 5:20 PST

Глуш-кипер. 3:3 с Испанией - это достойно!