Габулов - Кокорину: "Теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями"

Вратарь сборной России и тульского "Арсенала" Владимир Габулов в шутливой форме прокомментировал спор полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Александра Кокорина на тему того, кто встанет в ворота после травмы голкипера Андрея Лунева. По словам Габулова, теперь Глушаков и Кокорин на тренировках будут работать с вратарями.
- Кокорин, теперь на тренировке ты и Глушаков работаете с вратарями, - написал на своей странице в Инстаграме Габулов.
Напомним, что в конце товарищеского матча против Испании (3:3) Лунев получил травму головы в столкновении с нападающим Родриго. Его место в воротах занял Глушаков, потому что к тому времени у россиян не осталось замен. На последних минутах встречи хавбек неудачно вынес мяч от ворот, из-за чего он чуть не достался сопернику.
Опрос
- Александр Кокорин
- Владимир Габулов
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Арсенал Тула
- Андрей Лунев