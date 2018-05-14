15:30 | Футбол — Сборная России

Футболисты сборной России проверят, как играют журналисты и комментаторы

1

В пятницу, 18 мая, на базе сборной России в Новогорске состоится матч между командами известных спортивных журналистов и блогеров. Комментировать игру будут футболисты национальной команды – они проверят, насколько хороши люди, так часто их критикующие.

В матче примут участие комментаторы Константин Генич и Нобель Арустамян, посол чемпионата мира от Самары Евгений Савин, известный киберспортсмен Kefir. Цвета "СЭ" защитит обозреватель Дмитрий Зеленов.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в YouTube.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а в ЧГК сыграют в рамках подготовки к ЧМ?

15:43

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!