Футболисты сборной России проверят, как играют журналисты и комментаторы

В пятницу, 18 мая, на базе сборной России в Новогорске состоится матч между командами известных спортивных журналистов и блогеров. Комментировать игру будут футболисты национальной команды – они проверят, насколько хороши люди, так часто их критикующие.

В матче примут участие комментаторы Константин Генич и Нобель Арустамян, посол чемпионата мира от Самары Евгений Савин, известный киберспортсмен Kefir. Цвета "СЭ" защитит обозреватель Дмитрий Зеленов.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в YouTube.