Есть ли Инстаграм у Черчесова? Отвечает сборная России

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ⠀ Все якобы официальные аккаунты главного тренера сборной России Станислава Черчесова – фейковые. Станислава Саламовича в Инстаграме НЕТ ❌ Будьте бдительны! ⠀ Также напоминаем, что Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, Фёдора Кудряшова, Игоря Смольникова и Далера Кузяева здесь тоже НЕТ ❌ (@akinfeevigor и @19smolnikov_official – фан-группы. Спасибо администраторам, что честно написали об этом в описании профиля) ⠀ Ещё раз публикуем всех, у кого личные аккаунты действительно есть. Отметки вы найдёте на втором фото. Практически все верифицированы и возле их имени есть синяя галочка, как у нас ✔️ ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 16 Июл 2018 в 11:06 PDT