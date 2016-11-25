Елена Исинбаева: "Сборная России получит колоссальный опыт, если ей выпадет сложный соперник на Кубке конфедераций-2017"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 пожелала удачи сборной России. По ее словам, национальная команда получит колоссальный опыт, если жребий определит ей непростого соперника.

- Как зритель и любитель футбола со стороны могу сказать, что чем сильнее соперник, тем интереснее игра для нашей сборной. Возможно, из-за этого будет сложнее пробиться, но с другой стороны - это подарит национальной команде колоссальный опыт. Может быть, в игре со сложным соперником они раскроются, а с более скромным станут действовать уверенно.

Желаю всем удачи и уверенности в своих силах. Ребята готовились к этому Кубку, поэтому все, что остается сборной, - это выходить играть, забивать голы, а мы будем их поддерживать.

Напомним, на турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, а последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.

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