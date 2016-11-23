Задай вопрос Жулиу Баптисте и получи билет на Кубок конфедераций

Внимание, конкурс! "СЭ" проводит розыгрыш билета на Кубок конфедераций FIFA, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Билет будет предоставлен со стороны FIFA.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько условий:



1. Быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

2. Сделать репост записи о конкурсе.

3. Оставить свой вопрос в комментариях к оригинальному посту. Вопросы принимаются до 15.00 (мск) 25 ноября.

Среди всех вопросов авторы рубрики "Разговор по пятницам" Юрий Голышак и Александр Кружков выберут 8 лучших. Их авторы получат возможность посетить редакцию, сфотографироваться с Кубком Конфедераций и пообщаться с послом турнира. Из числа 8 финалистов наш звездный гость выберет одного победителя, который и станет обладателем билета. Мероприятие состоится 28 ноября, в понедельник.

​Внимание! В конкурсный зачет пойдут только вопросы тех пользователей, которые выполнят все условия конкурса.