Эдуард Безуглов: "Дзюба не вызван в сборную из принципа главенства здоровья футболиста над всеми остальными факторами"

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не было проблем с коленом во время Euro-2016. Безуглов подчеркнул, что форвард не был приглашен тренерским штабом национальной команды на сборы в рамках подготовки к товарищеским матчам с Катаром и Румынией, чтобы у футболиста было время полностью оправиться от имеющихся травм.

– Артем Дзюба не приехал на сбор из-за проблем с коленом. Эта история тянется еще со времен Euro-2016? Повреждение не требует хирургического вмешательства и решается путем предоставления футболисту облегченного режима матчей и тренировок?

– Никаких проблем на Euro во Франции у Артема не было. Ни о каком хирургическом вмешательстве речь не шла и не идет. Врачи в "Зените" очень квалифицированные, они постоянно контролируют ситуацию. Лишь паузы в этом случае мало, необходимо и проведение ряда профилактических мероприятий. Уверен, что в ближайшее время проблема будет решена. Сейчас же тренерский штаб сборной не вызвал Артема, потому что всегда исходит из принципа главенства здоровья футболиста над всеми остальными факторами.

– Исходя из вашей практики – в таких случаях футболисты играют матчи повышенной важности?

– Футболисты часто играют через боль, если, конечно, нет риска усугубить ситуацию. Но одно дело – провести одну-две игры, другое дело – месяцы. Думаю, со мной все согласятся в том, что во втором случае лучше дать паузу и устранить проблему.

– Состоялся ли ваш забег с Дзюбой – похоже, он отложен на весну?

– Забега пока не было, но он точно состоится. Мы с Артемом еще обязательно пробежим. (Сергей ЕГОРОВ)