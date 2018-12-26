Дворкович назвал сборную России по футболу главным героем 2018 года

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что главными героями 2018 года в футболе стали сборная России и "Локомотив". Национальная команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира, а железнодорожники выиграли чемпионат России.

- Мне очень трудно выбирать единственного футболиста, потому что играла команда, сборная России, - сказал Дворкович в интервью РИА Новости. - Сборная России по футболу – основной герой 2018 года. Хотя, конечно, "Локомотив", став чемпионом России, поднял надежды железнодорожников на новый уровень. В "Локомотиве" лидерами были игроки сборной, так что никакого противоречия нет. Свои лидеры были и у сборной России. Прежде всего это ветераны: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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