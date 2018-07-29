Дмитрий Губерниев: "Общался вчера с Дзюбой. Человек по-другому на жизнь стал смотреть после чемпионата мира"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" отметил, что для многих игроков сборной России получение званий заслуженных мастеров спорта является авансом.

- К футболистам у нас всегда особое отношение, - говорит Губерниев. - Мы увидели, что ни один вид спорта не способен так изменить нацию. Ни один!

Это касается только футбола. Хочу сказать, что в волейболе у нас есть прекрасная команда, которая скоро поедет на чемпионат мира.

Эта команда уже выиграла престижный турнир - Лигу Наций, будем, конечно же, болеть за ребят! Конечно, для некоторых футболистов звание ЗМС – аванс.

Но я вчера вел вечер "Россия в моем сердце", общался с Дзюбой. Человек вообще по-другому на жизнь стал смотреть после чемпионата мира, стал другим – и это прекрасно!

В субботу президент страны Владимир Путин вручил игрокам и тренерам сборной России по футболу государственные награды, а ранее на почетном приеме в Министерстве спорта футболисты получили удостоверения заслуженных мастеров спорта. (Игорь НОВИКОВ)