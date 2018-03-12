19:41 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Черышев: "Денис полностью восстановился от травмы"

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Тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева, подчеркнул, что его сын полностью восстановился после травмы. Игрок был вызван в сборную России на товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, "Лужники") и Франции (27 марта, "Санкт-Петербург"). 

- Очень приятно, что тренеры сборной обратили внимание на Дениса, - цитирует "Р-Спорт" Черышева-старшего. - Он полностью восстановился после травмы – сейчас у него все хорошо. Мы все рады, что он попал в список на два таких важных матча, как игры против Бразилии и Франции. Будем держать кулачки, чтобы у Дениса все получилось и он попал на ЧМ-2018. Все зависит от тренеров и от него самого.

Последний раз Черышев выходил на поле в составе сборной в ноябре 2015 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол в чемпионате Испании. Игрок пропустил две последних встречи ла лиги из-за болезни.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180312/1133977210.html

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Материалы сюжета: Март-2018. Россия vs Бразилия и Франция
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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igogohruhru

Надо же, такое тоже бывает?

20:41

Vol15

Очередной неудачник...он точно не помощник сборной.

20:37

ValeraK

Это его перманентное состояние.

20:06

knyaz boltconskiy

Это не надолго.

19:52

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