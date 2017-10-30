Денисова сегодня могут вызвать в сборную

Сегодня Станислав Черчесов назовет состав национальной сборной на товарищеские матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", 16:00) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21:45).
По данным "СЭ", есть вероятность, что в команду вернут полузащитника "Локо" Игоря Денисова. Список будет оглашен на сайте РФС сегодня днем. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что 7 апреля 2015 года Денисов, выступавший за "Динамо", был отстранен от работы с основным составом. Соответствующее решение было принято в связи "с вмешательством в работу главного тренера команды Станислава Черчесова". Хавбек также был выставлен на трансфер.
Однако в июле того же года Черчесов покинул столичный клуб, и его место занял Андрей Кобелев, при котором Денисов был возвращен в основной состав команды.
Последний матч 33-летнего футболиста в составе национальной сборной датирован 5 июня 2016 года. Тогда Денисов принял участие в игре Сербия - Россия (1:1), по ходу которой получил травму, помешавшей ему принять участие на чемпионате Европы-2016.
Flamenco
Защита будет бомба!!! Денисов, Березуцкие и Игнашевич!
13:14
romerogov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
13:12
serzheo
Да неужто дошло? Давно пора смирить гордыню. В обороне игать некому, а лучший опорник страны дома пиво пъет.
13:10
spartak-msk
Правильно, надо вызвать. Получат два раза по 0-5 от агргов и гешмапнцев и Денисова обратно отцепит Саламыч с фразой: "я же говорил"
13:03
SpaMan
Как бы чего не вышло, если вызовут. Докопаться как известно можно и к столбу.
12:59
shpasic
Гарик пошлёт Черчесова, как когда-то Бородюка за такой вот "довызов"))
12:53
марк де фоссен
А я бы на месте Игоря сейчас не спешил в сборную.потому как ,повторяю,с этим тренером нас ничего хорошего не ждет!вот поменяют усатого,можно и о сборной Денисову будет подумать.
12:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет, баламошка- полупед!
12:50
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\\
12:49
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо вызывать. Сборная не клуб, это не частная лавочка, где играют по протекции ,как у Пельменя, а сильнейшие. То что Гарик сейчас, да раньше лучший опорник- Факт. В конце-концов никто не просит жарких объятий от Салямыча и Денисова. Но в интересах сборной и по справедливости он должен играть. Без таких игроков, которые могут, любая команда теряет. И к слову многие игроки в сборной о Денисове хорошо отзываются, т.е. он не враг коллективу ,как тута культивируется. Он враг ленного зажравшегося коллектива, как в онжу и днонаме.
12:49
баламошка
Силы лазурной тьмы проталкивают гопника-золотоискателя в Сборную.
12:48
Panuchi
будут втроём месседжи посылать))
12:43
футбол>2018
Скорее Черчес удавится, чем Денисов будет в сбродной!!!
12:43
Georg fon Shlosser
Давно пора Игоря вернуть!
12:39