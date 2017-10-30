Денисова сегодня могут вызвать в сборную

Сегодня Станислав Черчесов назовет состав национальной сборной на товарищеские матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", 16:00) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21:45).

По данным "СЭ", есть вероятность, что в команду вернут полузащитника "Локо" Игоря Денисова. Список будет оглашен на сайте РФС сегодня днем. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что 7 апреля 2015 года Денисов, выступавший за "Динамо", был отстранен от работы с основным составом. Соответствующее решение было принято в связи "с вмешательством в работу главного тренера команды Станислава Черчесова". Хавбек также был выставлен на трансфер.

Однако в июле того же года Черчесов покинул столичный клуб, и его место занял Андрей Кобелев, при котором Денисов был возвращен в основной состав команды.

Последний матч 33-летнего футболиста в составе национальной сборной датирован 5 июня 2016 года. Тогда Денисов принял участие в игре Сербия - Россия (1:1), по ходу которой получил травму, помешавшей ему принять участие на чемпионате Европы-2016.