12:33 | Футбол — Сборная России

Денисова сегодня могут вызвать в сборную

Игорь ДЕНИСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Игорь ДЕНИСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Сегодня Станислав Черчесов назовет состав национальной сборной на товарищеские матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва, "Лужники", 16:00) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург", 21:45).

 
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По данным "СЭ", есть вероятность, что в команду вернут полузащитника "Локо" Игоря Денисова. Список будет оглашен на сайте РФС сегодня днем. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что 7 апреля 2015 года Денисов, выступавший за "Динамо", был отстранен от работы с основным составом. Соответствующее решение было принято в связи "с вмешательством в работу главного тренера команды Станислава Черчесова". Хавбек также был выставлен на трансфер.

Однако в июле того же года Черчесов покинул столичный клуб, и его место занял Андрей Кобелев, при котором Денисов был возвращен в основной состав команды.

Последний матч 33-летнего футболиста в составе национальной сборной датирован 5 июня 2016 года. Тогда Денисов принял участие в игре Сербия - Россия (1:1), по ходу которой получил травму, помешавшей ему принять участие на чемпионате Европы-2016.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Flamenco

Защита будет бомба!!! Денисов, Березуцкие и Игнашевич!

13:14

romerogov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

13:12

serzheo

Да неужто дошло? Давно пора смирить гордыню. В обороне игать некому, а лучший опорник страны дома пиво пъет.

13:10

spartak-msk

Правильно, надо вызвать. Получат два раза по 0-5 от агргов и гешмапнцев и Денисова обратно отцепит Саламыч с фразой: "я же говорил"

13:03

SpaMan

Как бы чего не вышло, если вызовут. Докопаться как известно можно и к столбу.

12:59

shpasic

Гарик пошлёт Черчесова, как когда-то Бородюка за такой вот "довызов"))

12:53

марк де фоссен

А я бы на месте Игоря сейчас не спешил в сборную.потому как ,повторяю,с этим тренером нас ничего хорошего не ждет!вот поменяют усатого,можно и о сборной Денисову будет подумать.

12:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

баламошка, баламошка в голове мозгов немножко! А по правде их там нет, баламошка- полупед!

12:50

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\\

12:49

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Надо вызывать. Сборная не клуб, это не частная лавочка, где играют по протекции ,как у Пельменя, а сильнейшие. То что Гарик сейчас, да раньше лучший опорник- Факт. В конце-концов никто не просит жарких объятий от Салямыча и Денисова. Но в интересах сборной и по справедливости он должен играть. Без таких игроков, которые могут, любая команда теряет. И к слову многие игроки в сборной о Денисове хорошо отзываются, т.е. он не враг коллективу ,как тута культивируется. Он враг ленного зажравшегося коллектива, как в онжу и днонаме.

12:49

баламошка

Силы лазурной тьмы проталкивают гопника-золотоискателя в Сборную.

12:48

Panuchi

будут втроём месседжи посылать))

12:43

футбол>2018

Скорее Черчес удавится, чем Денисов будет в сбродной!!!

12:43

Georg fon Shlosser

Давно пора Игоря вернуть!

12:39