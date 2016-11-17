00:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов подчеркнул: Джикия не случайно попал в сборную

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что с самого назначения на пост следит за защитником "Амкара" Георгием Джикией. По словам Черчесова, Джикия не зря попал в сборную.

– Как игрока, Джикия могли посмотреть в чемпионате, матчей 13 как, – сказал Черчесов. – Если бы он у меня в мешке был или в подвале... Сейчас "Амкар" будет играть в Москве со "Спартаком" – сходите и посмотрите.

Мы внимательно смотрим. Он не случайно попал в сборную. Джикия у меня с первого дня в расширенном списке. Не потому его позвали, что он сейчас Грузию заинтересовал, он с 12 августа в списке. Когда много новых имен – не так просто. Сборная – это команда. Там не может быть сквозняка. Конечно, я присматриваюсь.

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