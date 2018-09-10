Черчесов - о победе над Чехией: "У нас были игры и получше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что игроки национальной команды четко знали, как действовать против Чехии в контрольном матче (5:1).

- По большому счету, мы начали игру так, как планировали, - сказал Черчесов в эфире канала "Матч ТВ". - Быстро забили три мяча. Далее из-за невынужденных потерь мы отдали инициативу сопернику и набегались без мяча. Потом снова взяли игру под контроль и забили два мяча. Ребята вышли неплохо на замены, но рисунок игры изменился. Заменил Фернандеса, поскольку он в перерыве сказал, что, возможно, получил спазм.

Кого угодно мы бы сегодня не обыграли. Мы четко знали, с кем играем, поэтому были готовы ко всему. У нас были игры и получше: с Аргентиной или Францией. Но тогда соперник нам не позволял выиграть. Рад, что Ионов вернулся в сборную. Также рад за Заболотного. Болельщики нас сегодня хорошо поддерживали. Стадион в Ростове во всех отношениях хороший.

У нас следующие игры будут в октябре. Каждый раз мы думаем, как сделать правильно, действуем в зависимости от соперника. Сегодня так сыграли, а завтра - по-другому. На разные мероприятия нельзя одеваться одинаково.

Болейте за нас!

Все о сборной России - здесь