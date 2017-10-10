Черчесов - о матче с Ираном: "Еще бы пара-тройка минут, и могли добыть победу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Ираном (1:1) подчеркнул, что команды довольно хорошо изучили друг друга. При этом специалист не сомневается, что национальная команда могла одержать победу в этой встрече.

– Говорят, что тренеры и болельщики по-разному смотрят на игру. В первом тайме со стороны все выглядело довольно грустно, что подтверждает и статистика – один удар в сторону ворот иранцев. Насколько полезным оказалось увиденное для вас? – вопрос Черчесову.

– Не согласен, что это было грустно. Мы с Ираном друг друга изучили, причем довольно хорошо. Ни мы, ни они не давали простора. Игра была тактически насыщенна. Было видно, что Иран реально готовился к матчу. Кроме того, у нас произошли перестановки. Я, кстати, не оправдываюсь, а объясняю. И если вы заметили, во втором тайме пошла совсем другая игра.

Гол в наши ворота не вытекал из логики. Мы нагнетали, давили, но пропустили контратаку. Об этой опасности, кстати, говорили до матча. Команда правильно отреагировала на пропущенный мяч.

Футболисты, вышедшие на замену, добавили нам остроты. Все мы немного расстроились, что игра закончилась. Еще бы пара-тройка минут, и могли добыть победу. А так – рабочая ничья. Хотели закончить сбор победой, но не вышло. Но, в конце концов, мы и команду строим, и игроков новых вписываем. Все делаем пошагово. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)