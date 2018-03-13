18:23 | Футбол — Сборная России

Братья Миранчуки исполнили мечту 7-летнего болельщика

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Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки исполнили мечту юного болельщика из Старого Оскола. Семилетний Дима мечтал получить автограф братьев. Игроки написали ему письмо и прислали мяч с автографами. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Levbereg

Молодцы. Еще в довесок классно бы было маме деньги, а дитям плейстешн,

19:13

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