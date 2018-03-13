Братья Миранчуки исполнили мечту 7-летнего болельщика

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки исполнили мечту юного болельщика из Старого Оскола. Семилетний Дима мечтал получить автограф братьев. Игроки написали ему письмо и прислали мяч с автографами.
Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки исполнили мечту юного болельщика из Старого Оскола. Семилетний Дима мечтал получить автограф братьев. Игроки написали ему письмо и прислали мяч с автографами.
Levbereg
Молодцы. Еще в довесок классно бы было маме деньги, а дитям плейстешн,
19:13