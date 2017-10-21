Бранислав Иванович: "Если Лунев получит шанс в сборной, он им воспользуется"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович выразил мнение, что вратарь команды Андрей Лунев сможет вытеснить Игоря Акинфеева из основного состава сборной России. На данный момент 25-летний голкипер провел за национальную команду один товарищеский матч против Ирана (1:1) и одну неофициальную игру с "Динамо" (3:0).

– Лунев – серьезный вратарь, у него очень хороший уровень. Я его знаю только несколько месяцев, но мне кажется, он еще может прибавить, - цитирует ТАСС Ивановича. - На тренировках в играх он действует просто классно. Вам повезло, что в стране два таких хороших вратаря. Думаю, если он получит шанс, он им воспользуется.

– Почему Артем Дзюба играет так мало?

– Это вопрос к тренеру. Я считаю что Дзюба очень важен для команды. Когда он на поле, меняется стиль игры, соперник начинает по-другому обороняться. У нас был период, когда команда использовала двух быстрых нападающих, и они начали забивать. Но Дзюба готов, он способен одним движением выиграть матч. Думаю, он получит шанс в одной из ближайших игр и забьет.