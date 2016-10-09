Борис Игнатьев: "Кутепов имеет наибольшие шансы заменить Игнашевича"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не согласен с мнением, что на данный момент национальная команда не имеет лидера. По его словам, таковыми является вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Василий Березуцкий.
- У кого из центральных защитников наибольшие шансы стать наследником Игнашевича?
- Если Черчесов будет использовать схему с тремя защитниками, то мне видится наиболее оптимальным такое сочетание в центре - Березуцкий, Кутепов, Новосельцев.
- А если сборная будет играть в два защитника?
- Тогда, наверное, Березуцкий и Кутепов. До 2018 года у него еще есть время - набраться сил, обрасти мясом. У спартаковца наибольшие шансы, на мой взгляд.
- Вызов Панченко из ФНЛ - разовая мера?
- Это нормальное явление в спорте, когда в сборную вызывают даже из первой лиги. Кирилл доказал свою состоятельность. Конечно, шансов у него будет больше, когда он вернется в премьер-лигу. В целом, у нас не такая уж большая обойма исполнителей в атаке. В данной ситуации все зависит не от Черчесова, а от Панченко.
- Согласны с теми специалистами, которые пока не видят в этой сборной вожака?
- Нет. Я вижу Василия Березуцкого и Игоря Акинфеева лидерами сборной. Эти два игрока прошли все. Они обладают харизмой, соответствующими человеческими качествами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
А380726
Кутепов - дохляк для центрзаща
14:26
podnimitemneveki
Интересные люди наши эксперты после ЕВРО все поголовно кричали сборная нуждается в омоложении а теперь опять лидером должен быть Березуцкий .Вообще не удивлюсь если Вася в течении двух лет завяжет с футболом . Нет пока в футболе мы будем прислушиватся к людям со старческим маразмом наш футбол именно так и будет выглядеть в конце концов надо больше доверять молодежи как в других сборных а не искать для состава только людей с опытом как любят делать наши тренеры дайте дорогу молодым и злым они поле выжгут от того что еше не все приелось в футболе
14:13
maxcds
если Кутепов считается сильным защитником, то совсем беда у нас с футболом
13:37