13:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Борис Игнатьев: "Кутепов имеет наибольшие шансы заменить Игнашевича"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не согласен с мнением, что на данный момент национальная команда не имеет лидера. По его словам, таковыми является вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Василий Березуцкий.

- У кого из центральных защитников наибольшие шансы стать наследником Игнашевича?

- Если Черчесов будет использовать схему с тремя защитниками, то мне видится наиболее оптимальным такое сочетание в центре - Березуцкий, Кутепов, Новосельцев.

- А если сборная будет играть в два защитника?

- Тогда, наверное, Березуцкий и Кутепов. До 2018 года у него еще есть время - набраться сил, обрасти мясом. У спартаковца наибольшие шансы, на мой взгляд.

- Вызов Панченко из ФНЛ - разовая мера?

- Это нормальное явление в спорте, когда в сборную вызывают даже из первой лиги. Кирилл доказал свою состоятельность. Конечно, шансов у него будет больше, когда он вернется в премьер-лигу. В целом, у нас не такая уж большая обойма исполнителей в атаке. В данной ситуации все зависит не от Черчесова, а от Панченко.

- Согласны с теми специалистами, которые пока не видят в этой сборной вожака?

- Нет. Я вижу Василия Березуцкого и Игоря Акинфеева лидерами сборной. Эти два игрока прошли все. Они обладают харизмой, соответствующими человеческими качествами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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А380726

Кутепов - дохляк для центрзаща

14:26

podnimitemneveki

Интересные люди наши эксперты после ЕВРО все поголовно кричали сборная нуждается в омоложении а теперь опять лидером должен быть Березуцкий .Вообще не удивлюсь если Вася в течении двух лет завяжет с футболом . Нет пока в футболе мы будем прислушиватся к людям со старческим маразмом наш футбол именно так и будет выглядеть в конце концов надо больше доверять молодежи как в других сборных а не искать для состава только людей с опытом как любят делать наши тренеры дайте дорогу молодым и злым они поле выжгут от того что еше не все приелось в футболе

14:13

maxcds

если Кутепов считается сильным защитником, то совсем беда у нас с футболом

13:37

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