Борис Игнатьев: "Кутепов имеет наибольшие шансы заменить Игнашевича"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не согласен с мнением, что на данный момент национальная команда не имеет лидера. По его словам, таковыми является вратарь Игорь Акинфеев, а также защитник Василий Березуцкий.

- У кого из центральных защитников наибольшие шансы стать наследником Игнашевича?

- Если Черчесов будет использовать схему с тремя защитниками, то мне видится наиболее оптимальным такое сочетание в центре - Березуцкий, Кутепов, Новосельцев.

- А если сборная будет играть в два защитника?

- Тогда, наверное, Березуцкий и Кутепов. До 2018 года у него еще есть время - набраться сил, обрасти мясом. У спартаковца наибольшие шансы, на мой взгляд.

- Вызов Панченко из ФНЛ - разовая мера?

- Это нормальное явление в спорте, когда в сборную вызывают даже из первой лиги. Кирилл доказал свою состоятельность. Конечно, шансов у него будет больше, когда он вернется в премьер-лигу. В целом, у нас не такая уж большая обойма исполнителей в атаке. В данной ситуации все зависит не от Черчесова, а от Панченко.

- Согласны с теми специалистами, которые пока не видят в этой сборной вожака?

- Нет. Я вижу Василия Березуцкого и Игоря Акинфеева лидерами сборной. Эти два игрока прошли все. Они обладают харизмой, соответствующими человеческими качествами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика