Борис Игнатьев: "Березуцкие давно приняли решение, в нем нет ничего криминального"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал "СЭ" заявление Алексея и Василия Березуцких, которые отказались возвращаться в команду. Защитники ЦСКА приостановили выступления за сборную в 2016 году, а сегодня, 7 марта, объявили о завершении международной карьеры.

– Это решение не противопоставить себя интересам сборной, болельщикам, стране. Это осознанный выбор, который они сделали, основываясь на своих текущих возможностях, – заявил Игнатьев. – Это решение они приняли давно, и нет ничего криминального в том, что они его подтвердили и отказались выступать за сборную России. Они понимают, что сейчас не могут принести команде ту пользу, которую от них ждут.

– Кто, на ваш взгляд, будет играть в центре обороны сборной на чемпионате мира-2018?

– У меня нет понимания. Сейчас тренерскому штабу сборной нужно будет провести скрупулезную работу, посмотреть кандидатов в ближайших матчах. Прошел первый тур после перерыва в чемпионате, затем будет второй и так далее. Нужно искать игроков так же, как мы нашли в свое время Джикию и Васина. Появился Нойштедтер. Поэтому нужно в ближайшее время сосредоточиться на поисках. Чем быстрее мы их завершим, тем больше времени будет на то, чтобы наиграть защитников для сборной. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, братья Березуцкие выступали за сборную России с 2003 по 2016 год. В активе Алексея 58 матчей, Василий провел 101 игру, забив пять мячей. Оба 35-летних защитника являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008. В активе Алексея также европейские первенства 2012 и 2016 годов. Васлий играл на ЧМ-2014 и Евро-2016.

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России //

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