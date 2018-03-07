Виталий Мутко: "Решение Березуцких нужно уважать"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что нужно уважать решение защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцкого о завершении карьеры в сборной России. Также он отметил, что всегда восхищался их профессионализму.

В среду Василий Березуцкий рассказал “СЭ”, что он и его брат Алексей приняли решение завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на выступлениях за клуб.

- И Василий, и Алексей - лицо нашего российского футбола, - считает Мутко. - Надо уважать их решение о завершении карьеры в сборной. От себя хочется поблагодарить их за то, что они сделали для всего российского футбола. Мы с ними достигли больших результатов. Я всегда восхищался ими и еще Сергеем Игнашевичем, их профессионализму. Молодым игрокам стоит брать с них пример.

Братья только на максимуме своих возможностей могут выступать в национальной команде. Если они понимают, что уже не в силах этого сделать, то нам остается только принять их решение. Теперь дальше будем исходить из тех защитников, которые остались в нашем распоряжении, мы должны опираться на то, что у нас есть. Жизнь продолжается, у нас есть подрастающее молодое поколение. К сожалению, случились травмы у Васина и Джикии, но тут уже ничего не поделаешь.

- Как считаете, кто будет играть в защитной линии сборной на чемпионате мира?

- Давайте не будем торопиться. У нас есть главный тренер, который принимает решение. Есть ребята, которые играют и в российской лиге, и за иностранные команды. Мы делаем все, чтобы лучшие футболисты выступали за национальную команду. Наша основная задача - чтобы болельщикам не было стыдно за нашу сборную. И я абсолютно уверен, что не будет! (Павел ГУРЕВИЧ)