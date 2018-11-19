Артем Дзюба: "Я готов на 100 процентов, никаких отговорок быть не может"

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о восстановлении после травмы колена. Сегодня форвард прибыл в расположение национальной команды для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции.

- Бытует мнение, что это то колено, которое меня беспокоило раньше. Но это другое колено, - приводит пресс-служба РФС слова Дзюбы. - В это колено произошел удар в матче с "Ахматом", очень болезненный. Получился сильный ушиб коленного сустава.

Я здесь, я готов на 100 процентов, не может быть никаких отговорок. Если ты приехал в сборную, то ты готов. Что будет дальше, посмотрим. Сейчас я полон сил и желания. А дальше будет решать тренерский штаб. Я здесь, я приехал, я здоров.