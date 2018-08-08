17:24 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Все признали, что чемпионат мира в России был одним из лучших"


Форвард сборной России Артем Дзюба - о чемпионате мира-2018.

- За границей позиционировалось, что Россия – недружелюбная, неулыбчивая страна. А по факту весь мир увидел, что это не так, - цитирует футболиста sobaka.ru. -  Все признали, что это был один из лучших – если не лучший! – чемпионат мира. По всему: по организации, размещению команд, отношению к болельщикам. Весь мир победил! Так много вокруг злости, агрессии, политики, но на месяц люди смогли уйти в мир спорта, футбола, игры. Важно не забывать, что футбол – это в первую очередь игра!

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).

 

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http://www.sobaka.ru/city/sport/76307

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