Артем Дзюба: "Хочу еще двух детей - девочку и мальчика"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

-Сколько детей ты хочешь иметь и как назовешь своего следующего ребенка?

- У меня два сына. Я девочку очень сильно хочу, можно даже еще мальчика. Три-четыре ребенка - я с детства так себе представлял. Я очень люблю детей и очень люблю, когда дома шумно. До Семака мне далеко, у него их восемь. Но еще девочку и мальчика было бы круто. Как назвать девочку - не знаю. Но в любом случае это будет моя маленькая принцесса.