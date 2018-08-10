Аршавин - про пенальти Смолова на ЧМ-2018: "В заводских командах за такое могли закопать на стадионе"

Нападающий "Кайрата", экс-форвард сборной России Андрей Аршавин отметил, что национальная команда показала хороший результат на чемпионате мира. По его словам, нападающий Федор Смолов очень сильно рисковал, пробивая пенальти в стиле Паненки в матче 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев..., - цитирует Аршавина prosports.kz. - Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы.

К сожалению, не видел игры Испания – Россия. Говорят, что оборонялись, но, с другой стороны, как еще могли сыграть против испанцев? Да и любая команда против Испании в большинстве своем обороняется и контратакует.

Думаю, те футболисты, которые достигли четвертьфинала чемпионата мира, должны быть горды собой. Почему нет? Это хороший результат для нашей команды.

"Паненка" Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует.



Когда-то в заводских командах за такое могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу.